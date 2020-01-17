Украина подала протест на действия России в Азовском море

Украина подала в Международную морскую организацию (ИМО) протест в связи с незаконными действиями РФ, которые угрожают безопасности навигации в акватории Азовского моря и Керченского пролива. Об этом в пятницу, 17 января, сообщил постоянный представитель Украины при ИМО Виталий Мошковский на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что Украина пожаловалась в связи с неправомерным расширением радиостанцией НАВТЕКС-Новороссийск района обслуживания на акваторию Азовского моря и Керченского пролива.

"Объявления навигационной информации по безопасности мореплавания должны распространяться исключительно на украинскую радиостанцию НАВТЕКС-Бердянск", - написал Мошковский на своей Facebook-странице.

По словам Мошковского, Украина призвала организацию рассмотреть незаконные и односторонние действия РФ, угрожающие безопасности навигации.

Ранее сообщалось, что в конце декабря Россия на четыре дня перекрыла Керченский пролив.

Напомним, в ООН отреагировали на запуск поездов в Крым. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Россию соблюдать резолюции о суверенитете и территориальной целостности Украины.

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Источник: korrespondent.net