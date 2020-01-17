Россия заявила о призывах "очистить Украину от русскоязычных детей"

МИД России высказался о языковой статье в новом законе Украины о среднем образовании. Соответствующая реплика была опубликована в ответах министерства на вопросы СМИ в пятницу, 17 января.

Говорят, что в Украине будет "двойная дискриминация" русского языка по отношению к украинскому языку и языкам стран ЕС, а также что в стране якобы звучат призывы "очистить Украину от русскоязычных детей".

"В стране, которая декларирует своей целью вступление в Евросоюз, звучат призывы очистить Украину от русскоязычных детей", - сказано в ответе МИД РФ.

В министерстве также продолжили обвинять Украину в нарушении прав человека, в языковой, образовательной и религиозной сферах. Российские дипломаты также заявили, что в Украине "скоро начнут штрафовать за использование русского языка".

Напомним, что закон прописывает три модели изучения украинского в школах. В Минобразования заявили, что статья об изучении языка была написана с учетом рекомендаций Венецианской комиссии и консультаций с нацменьшинствами.

СМИ: Языковой вопрос в Украине жестко обсудили в ЕС

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Источник: korrespondent.net