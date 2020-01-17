Супругов на Закарпатье нашли застреленными в своем доме

В доме в Закарпатской области найдены тела мужчины и женщины, которых застрелили. Об этом сообщает пресс-служба полиции области в пятницу, 17 января.

"Закарпатские полицейские совместно с раховскими следователями и оперативниками устанавливают обстоятельства двойной смерти в селе Лазещина в Раховском районе. Сообщение о факте обнаружения тел мужчины и женщины, которые проживали вместе, поступило в полицию от их знакомого вчера, 16 января", - сообщили в полиции.

Событие квалифицировали как умышленное убийство по статье 115 Уголовного кодекса Украины.

"Полицейские обследовали дом и на кухне обнаружили тела 49-летней хозяйки и ее 42-летнего сожителя. Предварительно установлено, что между женщиной и мужчиной часто возникали ссоры. По одной из версий, в ходе одной из таких ссор, мужчина умышленно причинил 49-летней женщине огнестрельное ранение из незарегистрированного ружья, после чего застрелился сам", - добавили правоохранители.

Тем не менее, полиция проверяет и другие версии гибели. Оружие с места происшествия изъяли и направили на экспертизу. Тела умерших направили в прозектуру для установления всех обстоятельств преступления.

Напомним, что ранее в Харькове среди бела дня расстреляли бизнесмена. Возле подъезда убили директора похоронного бюро. Неизвестный скрылся на автомобиле, введен план Сирена.

Также сообщалось, что житель Ровенской области расчленил слепую жену. Мужчина топором нанес удары по телу жены, а потом отрезал верхние и нижние конечности. Даже опытных полицейских преступление поразило жестокостью.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net