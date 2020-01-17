Озвучены потери военных на Донбассе за год

С начала 2019 года по 17 января текущего года на Донбассе погибли 132 военнослужащих ВСУ, сообщает Офис генпрокурора.

"В целом на протяжении 2019-2020 лет из-за постоянных атак со стороны незаконных вооруженных формирований на территории Донецкой области погиб 101 военнослужащий, 519 получили тяжелые ранения, в Луганской области - 31 и 197 соответственно", - говорится в сообщении.

В частности, в ОГП напомнили о гибели двух военных 15 и 16 января, убитых снайперами в промзоне Авдеевки и в селе Новозвановка.

Так, 15 января погиб военнослужащий 92-й отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко Алексей Кучкин.

А накануне был застрелен старший солдат 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Игорь Химичук.

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Источник: korrespondent.net