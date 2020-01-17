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17. 01. 2020

Участвовавшие в расследовании сотрудники МАУ вернулись из Ирана

Сотрудники авиакомпании МАУ, участвовавшие в расследовании крушения пассажирского лайнера под Тегераном, вернулись в Украину. Об этом в пятницу, 17 января, сообщил президент МАУ Евгений Дыхне на странице в Facebook.

"Сегодня утром в аэропорту Борисполь встретили коллег, участвовавших в расследовании трагедии PS 752 в Иране.

Для каких-либо разговоров не было сил, и ситуация им особо не способствует. Крепкие объятия и рукопожатия были куда красноречивее", - написал Дыхне.

Он также отметил, что после прилета Андрей Василенко, Владислав Петренко и Андрей Фомичев сразу пошли на первый этаж терминала D, почтить память погибших.

Ранее в Иране заявили о "неясных моментах" со сбитым самолетом. Соответствующее заявление сделал верховный лидер исламской республики Али Хаменеи.

Как сообщалось, 8 января иранские военные по ошибке сбили пассажирский самолет МАУ. 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

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Источник: korrespondent.net
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