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17. 01. 2020

Кива призвал поклонниц слать фото вне рабочее время

 
Народный депутат от Оппозиционной платформы - За жизнь Илья Кива обратился к поклонницам и рассказал, когда ему лучше присылать эротические фотографии, о чем стало известно в Facebook политика в пятницу, 17 января.
 
По его словам, откровенные фото ему лучше отправлять во время обеднего перерыва или после работы.
 
"Привет, девчонки из моего фан-клуба. У меня к вам будет огромная просьба. Вы, пожалуйста, если присылаете мне свои обнаженные фотографии, то делайте это, пожалуйста, в мое нерабочее время - в перерыве с 14:00 до 16:00 или после 19:00. В противном случае, у вас есть возможность стать самыми известными девочками в этой стране. За нами следят папарацци", - заявил Кива в ролике, записанном в спортзале.
 
 
Напомним, несколько дней назад Киву в Верховной Раде поймали на том, как он рассматривает присланные интимные фотографии в мессенджере WhatsApp.
 
Ранее Кива попал в громкий секс-скандал. Находясь в сессионом зале Рады он общался по телефону с моделью, после чего стал активно теребить штаны в районе ширинки.

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Источник: korrespondent.net
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