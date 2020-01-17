Служба безопасности Украины задержала так называемого командира взвода разведки "ЛНР". Он собирал информацию об инфраструктурных объектах Харьковской области, сообщает пресс-служба СБУ в пятницу, 17 января.

Отмечается, что мужчина присоединился к сепаратистам в 2014 году и "дослужился" до "командира разведки" так называемой 10-й артиллерийской бригады 2-го "армейского корпуса ЛНР".

"Недавно СБУ стало известно, что он вернулся в Харьковскую область. Оперативники установили, что злоумышленник начал сбор информации о стратегических объектах региона – железной дороге и станциях, метрополитене, автовокзалах", – говорится в сообщении.

Мужчина планировал передать эти данные в "ЛНР". Его задержали, во время обысков у него дома в Харькове нашли гранату и тротиловую шашку с электродетонатором.

Злоумышленнику объявили подозрение в участии в террористической организации (ст. 258-3 УК Украины). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Cмотрите фотогалерею: СБУ заявила о задержании разведчика "ЛНР"

Накануне СБУ задержала в Мариуполе бывшую военнослужащую Нацгвардии, которую подозревают в разведывательно-подрывной деятельности в интересах "ДНР".

Также сообщалось, что сепаратисты пытались завербовать чиновника Минюста, который съездил в Луганск.

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Источник: korrespondent.net