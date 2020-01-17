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17. 01. 2020

Армия Украины сохранила место в топ-30 в мире

Армия Украина сохранила 29 место из 137 в рейтинге армий издания Global Firepower. 

На первом месте по-прежнему армия США, далее идут Россия, Китай, Индия, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания, Турция и Германия.

 

Global Firepower оценивало страны по 55 показателям: количество оружия, военной техники и численность армии.

Эксперты также учитывали транспортную инфраструктуру, военный бюджет, доступ к нефти и тому подобное. 

Накануне президент Владимир Зеленский подписал закон о сроках призывов на срочную службу в 2020 году. В нем также говорится, что в армию могут идти с 18 лет. В Минобороны уточнили, что призывать будут с 20 лет, а с 18 - можно добровольно.

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Источник: korrespondent.net
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