Силовики трех ведомств будут совместно патрулировать границу со Словакией

Украинско-словацкий участок государственной границы совместно будут патрулировать пограничники Чопского отряда, военные горно-патрульной роты Нацгвардии и сотрудниками Нацполиции. Об этом в пятницу, 17 января, сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

"С целью повышения эффективности противодействия преступным группировкам и правонарушений на границе, горно-патрульная рота Национальной гвардии Украины и сотрудники Национальной полиции будут охранять украинско-словацкий участок государственного рубежа. Совместные мероприятия будут продолжаться в течение нескольких недель", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что пограничники и силовики будут патрулировать направления и участки, где чаще всего проявлялись попытки нарушения границы или контрабандной деятельности.

"В полномочия сводных групп будет входить проверка как документов лиц, находящихся в пограничных районах, так и проверка транспортных средств, которые будут двигаться вблизи госграницы. Для улучшения возможностей правоохранители будут использовать все имеющиеся силы и средства, а также ведомственные базы данных", - сообщили пограничники.

Отмечается, что во время патрулирования пограничники вместе с нацгвардейцами и полицейскими будут использовать автомобили повышенной проходимости, квадроциклы, тепловизоры, приборы ночного видения и другую спецтехнику. Совместные мероприятия позволят значительно усилить и уплотнить охрану угрожающих направлений и сделают невозможной противоправную деятельность на границе.

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Ранее сообщалось, что пункт пропуска на границе с Польшей приостановил работу из-за замены серверного оборудования таможни.

Напомним, очереди на границе с Евросоюзом резко уменьшились. Самая большая очередь стоит на пункте пропуска Краковец на выезд в Польшу – 170 транспортных средств.

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Источник: korrespondent.net