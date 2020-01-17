Три депутата помогали проводить "референдум" на Донбассе – СБУ

Прокуратура Донецкой области сообщила о подозрении в совершении преступлений трем действующим депутатам городских и районных советов Донецкой области, которые были причастны к проведению "референдума" в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в пятницу, 17 января.

"Досудебное следствие СБУ установило, что в апреле 2014 года депутат Лиманского городского совета добровольно способствовала организации и проведению незаконного голосования. В частности, она возглавила участковую избирательную комиссию в поселке Кривая Лука, координировала работу участка, подсчитывала голоса и подписывала соответствующие акты", – говорится в сообщении.

Так поступил и депутат Константиновского горсовета, утверждают в СБУ. Он также добровольно возглавил избирательный участок, организовал и провел псевдореферендум в селах Тарасовка, Александрополь, Новооленовка, Водяное Второе, Березовка и Зеленое поле.

Вопреки законам Украины действовала и депутат Мироновского поселкового совета. Вместе с другими избранниками на внеочередной сессии сельсовета она приняла решение о проведении фейкового "референдума". Активно призывала жителей Донетчины к участию в псевдоголосовании и способствовала его проведению.

Следователи СБУ подозревают этих граждан в совершении преступлений, предусмотренных статьей о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч.2 ст.110 УК Украины). Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения.

Напомним, за 2019 года СБУ задержала более ста сепаратистов. К различным срокам и видам наказания осуждено 43 человека, в том числе двоих – за государственную измену, 16 – за терроризм.

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Источник: korrespondent.net