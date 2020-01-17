У Трампа рассказали детали увольнения Йованович

Соратник личного адвоката президента США Лев Парнас сообщил, что был свидетелем принятия решения об увольнении посла в Украине Мари Йованович. Об этом он сказал в интервью CNN.

Парнас заявил, что Трамп увольнял Йованович четыре или пять раз, и один из таких случаев произошел в его присутствии во время частного обеда весной 2018 года в гостинице Трампа в Вашингтоне.

"В разговоре поднималась тема Украины. И я сказал президенту, что наше мнение, что (Йованович, - ред.) вредит ему, - и она сказала, что он уйдет через импичмент или нечто подобное. И его реакция заключалась в том, что он смотрел на меня, очень разозлился, а потом обернулся к Джону Де Стефано и сказал: Увольте ее. Избавьтесь от нее", - рассказал Парнас.

Де Стефано в то время был старшим советником Трампа. Разговор, который описал Парнас, вероятно, произошел за год до того, как Йованович отстранили от должности.

Во время показаний по делу об импичменте Йованович заявила, что Государственный департамент США в конце апреля 2019 года сообщил ей об отзыве из Киева, поскольку Трамп "больше не желает, чтобы я была его послом".

Ранее в США заявили о слежке за их экс-послом в Украине. Мари Йованович находилась в Киеве под наблюдением до самого увольнения.

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Источник: korrespondent.net