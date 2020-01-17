Сектанты убили десятки "грешников" за отказ покаяться

В Панаме на территории Нгобе-Бугле в провинции Бокас-дель-Торо полиция обнаружила братскую могилу с семью телами, пишет в пятницу, 17 января, The Guardian.

Отмечается, что люди были убиты во время жуткого и странного религиозного ритуала. Их били, пытали, жгли и резали мачете, чтобы заставить "покаяться в своих грехах".

Жестокие пытки применяла малоизвестная религиозная секта "Новый Мир Бога".

Десять подозреваемых арестовали, один из задержанных – дедушка убитых детей.

Правоохранители освободили 14 местных жителей, которых связали и избили деревянными палками и Библиями.

Местный прокурор Рафаэль Балойес описал страшную сцену, которую обнаружили правоохранители в импровизированной церкви на ранчо.

Внутри здания нашли голых мужчину и женщину, обнаружили мачете, нож и принесенную в жертву козу. А за два километра от "церкви" нашли недавно вырытую могилу с пяти трупами годовалых малышей, 17-летней девушки и их беременной матери.

Напомним, в Запорожской области движение борцов с педофилией разоблачило сектантского "епископа", приехавшего из России для вступления в половую связь с 14-летним подростком.

Как сообщалось, полиция раскрыла ритуальное убийство женщины в Святошинском районе Киева.

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Источник: korrespondent.net