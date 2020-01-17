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17. 01. 2020

Американца помиловали за пару часов до смертной казни

 
В США в штате Джорджия приговоренного к смертной казни путем эвтаназии мужчину помиловали за несколько часов до приведения приговора в исполнение, пишет в пятницу, 17 января, UPI.
 
Государственный совет по помилованию и условно-досрочному освобождению принял решение заменить смертный приговор Джимми Флетчеру Медерсу на пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения.
 
Смертная казнь планировалась на вечер четверга. Но совет решил смягчить приговор после заседания, которое прошло в среду. Там приняли во внимание, что у Медерса до совершения преступления не было судимостей и только одно незначительное нарушение за более чем 30 лет в камере смертников.
 
В 1989 году американец был приговорен к смертной казни за убийство работника круглосуточного магазина во время ограбления после ночи пьянства с друзьями.
 
Отметим, что с момента восстановления в 1976 году смертной казни в США, в Джорджии были казнены 74 мужчины и одна женщина.
 
Напомним, в Бангладеш суд приговорил к смертной казни 16 человек за сожжение студентки заживо.
 
Еще сообщалось, что экс-президенту Пакистана Первезу Мушаррафу отменили смертный приговор.

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Источник: korrespondent.net
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