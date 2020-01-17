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17. 01. 2020

В Тернополе иностранка умерла от неизвестного яда

В Тернополе местный житель обнаружил темнокожую девушку на улице без сознания. Ее госпитализировала "скорая", однако спасти девушку не удалось. Об этом в пятницу, 17 января, сообщает пресс-служба полиции области.

Полиция установила, что погибшая - студентка одного из местных вузов, 1995 года рождения. Накануне она пришла к подругам и была взволнована из-за проблем в университете. Студентка не знала, как об этом сообщить родителям.

"Тело девушки нашли возле дома одногруппниц, а в их квартире прощальную записку. Одна из версий - потерпевшая выпила неизвестный яд. Окончательная причина смерти будет известна после вскрытия", - говорится в сообщении.

Следствие по делу продолжается.

Ранее сообщалось, что в Днепре парень повесился на шнурке от капюшона.

А в Харькове повесилась 15-летняя девочка. Школьница состояла на учете в больнице. Ребенка обнаружили повешенным в ванной.

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Источник: korrespondent.net
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