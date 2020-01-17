Пентагон заявил об отправке всей помощи Украине

Всю военную помощь Украине было предоставлено, как того требовал Конгресс США. Об этом заявил главный пресс-секреталь Пентагона Джон Хоффман, передает Голос Америки.

"Всю помощь выделено и направлено Украине", - прокомментировал Гоффман отчет Офиса правительственной подотчетности, обнародованный в пятницу.

Сообщается, что в отчете государственные аудиторы заявили, что Служба управления и бюджета Белого дома нарушила закон США о контроле задержек (Impoundment Control Act), когда прошлым летом приняла решение заморозить оборонительную помощь Украине.

Офис правительственной подотчетности США подчиняется Конгрессу и проверяет эффективность управления государственными средствами.

Гоффман отметил, что помощь Украине было направлено "в соответствии с требованиями Конгресса и указаний нам" до конца бюджетного года.

"Мы были намерены направить эти деньги до конца финансового года, чтобы помочь безопасности Украины. Так и произошло... кроме очень небольшой части, так и произошло", - подчеркнул он.

Гоффман заверил, что одной из целей Пентагона было обеспечить "наличие антикоррупционных мер, и что деньги будут потрачены соответственно".

Он назвал вопрос задержки обороны Украины "очень политизированным".

Напомним, что ранее Трамп подписал оборонный бюджет США. Документ предусматривает 300 миллионов долларов военной помощь Украине и введение санкций против РФ.

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Источник: korrespondent.net