Дело Шеремета: два свидетеля подтвердили алиби Дугарь

Два свидетеля заявили, что видели подозреваемую по делу Шеремета Яну Дугарь в военном госпитале в Донецкой области, в то время, когда она, по версии следствия, фотографировала камеры видеонаблюдения в Киеве. Соответствующие показания они в пятницу, 17 января, дали на заседании Печерского райсуда Киева, сообщает УНИАН.

Как сообщается, оба свидетеля защиты - ветераны АТО. Они сообщили, что в течение 16-18 июля 2016 года Дугарь находилась в мобильном военном госпитале в городе Покровск Донецкой области, где исполняла свои обязанности медицинской сестры.

Свидетель Денис Громов заявил, что трижды видел Дугарь в госпитале, когда был там на лечении. В частности, 16 июля она дважды делала ему уколы и ставила капельницы и один раз измеряла давление. Он уточнил, что лично не был знаком с Дугарь до сих пор, но запомнил ее лицо.

По словам Громова, когда в прошлом году он увидел, что ее обвинили в причастности к убийству Шеремета, написал по этому поводу комментарий в соцсетях, и таким образом на него вышли защитники медсестры. Также он предоставил суду справку, подтверждающую, что действительно с 16 по 18 июля 2016 года он был на лечении в мобильном госпитале в Покровске.

Второй свидетель - ветеран АТО Петр Лебанович - также подтвердил алиби Дугарь. Он сообщил суду, что также был в мобильном госпитале в Покровске в период с 17 по 19 июля 2016 года и видел Дугарь 17 и 18 июля. Девушка ставила ему капельницы.

Лебанович сообщил, что ранее не был знаком с Дугарь.

На заседании согласились взять на поруки Дугарь около 10 человек, в том числе народные депутаты девятого созыва Михаил Бондарь и Яна Зинкевич, бывший народный депутат Оксана Корчинская.

Также на поруки Дугарь также хочет взять и волонтер Маруся Зверобой. Обращаясь к прокурору, Зверобой заявила, что не видит никаких угроз для себя в разговоре, обнародованном следствием, и попросила не упоминать ее имя в подозрении.

"Если я напишу, что мне угрожали, то это означает, что это угрозы, но я не считаю, что мне угрожали, а вы не можете это доказать", - отметила Зверобой.

После этого прокурор заявил, что он не ознакомился с решением Киевского апелляционного суда, которым Дугарь было разрешено проживать в Киеве под круглосуточным домашним арестом, и поэтому в заседании суда был объявлен перерыв до 11.30 24 января.

Однако, по словам адвокатов, сегодня предстоит еще одно заседание Печерского райсуда Киева, на котором должно рассматриваться ходатайство еще одного адвоката Дугарь также об изменении ей меры пресечения. Поэтому пока участники процесса и граждане, пришедшие поддержать Дугарь, не расходятся.

Напомним, двумя днями ранее другая медсестра из госпиталя, заявила, что в указанные дни выходила вместе с Дугарь на дежурство.

Напомним, 13 декабря подозреваемую в причастности к убийству Шеремета Яну Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест.

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Источник: korrespondent.net