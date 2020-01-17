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17. 01. 2020

В США из-за гололеда произошло ЧП с самолетом

 
В США в штате Миссури в городе Канзас Сити пассажирский самолет авиакомпании Delta Air Lines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пишет в пятницу, 17 января, пресс-центр аэропорта.
 
Инцидент произошел при взлете, предположительно, из-за обледенения полосы. Информации о пострадавших пока не поступало.
 
В Twitter аэропорта сообщили, что воздушная гавань на время прекратила принимать и отправлять рейсы.
 
Как сообщалось, перед этим в Нью-Йорке в международном аэропорту Ньюварк из-за проблем с двигателем совершил экстренную посадку пассажирский самолет авиакомпании United Аirlines.
 
Напомним,  в аэропорту города Галифакс в Канаде самолет израильской авиакомпании El Al экстренно приземлился из-за дыма в двигателе.

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Источник: korrespondent.net
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