В США из-за гололеда произошло ЧП с самолетом

В США в штате Миссури в городе Канзас Сити пассажирский самолет авиакомпании Delta Air Lines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пишет в пятницу, 17 января, пресс-центр аэропорта.

Инцидент произошел при взлете, предположительно, из-за обледенения полосы. Информации о пострадавших пока не поступало.

В Twitter аэропорта сообщили, что воздушная гавань на время прекратила принимать и отправлять рейсы.

Как сообщалось, перед этим в Нью-Йорке в международном аэропорту Ньюварк из-за проблем с двигателем совершил экстренную посадку пассажирский самолет авиакомпании United Аirlines.

Напомним, в аэропорту города Галифакс в Канаде самолет израильской авиакомпании El Al экстренно приземлился из-за дыма в двигателе.

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Источник: korrespondent.net