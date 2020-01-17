В Черкасской области задержали похитителей бизнесмена

В Черкасской области двое мужчин под предлогом покупки автомобиля напали на местного бизнесмена, избили его и пытались похитить. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в пятницу, 17 января.

Отмечается, что к правоохранителям обратился сам пострадавший. Он рассказал, что его избили, надели наручники и на его же автомобиле пытались похитить. По дороге мужчине удалось выскочить из машины и убежать.

На территории области был введен оперативный план Сирена. Уже в течение полчаса полицейские установили местонахождение автомобиля потерпевшего, однако злоумышленников в машине не оказалось.

"Вместе с тем полицейские, которые работали с потерпевшим и отрабатывали место, где был найден автомобиль, обнаружили вещественные доказательства и следы, которые помогли установить личность нападавшего. Им оказался житель Киевской области. Его на следующий же день задержали на территории города Черкассы. Также полицейские установили и сообщника – им оказался родной брат злоумышленника. Его задержали на территории Киевской области", – говорится в сообщении.

В ходе обысков по месту жительства злоумышленников и в их автомобилях правоохранители обнаружили балаклаву, форму сотрудников полиции, пластиковые хомуты, шприцы с неизвестным веществом и стартовые пакеты от сим-карт. Кроме того, задержанные указали, где спрятали пистолет с патронами, которым угрожали мужчине.

Как установили полицейские, злоумышленники узнали, что бизнесмен имел при себе большую сумму денег. Поэтому и совершили нападение.

По факту незаконного завладения транспортным средством совершенное организованной группой, сопряженное с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего расследуется уголовное производство (ч.3 ст.289 УК Украины). Решается вопрос об открытии других уголовных дел.

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Источник: korrespondent.net