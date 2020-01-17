Украина в третий раз обратилась к Ирану из-за черных ящиков

Офис генпрокурора повторно обратился с запросом к Ирану по поводу предоставления украинской стороне черных ящиков со сбитого самолета. Об этом сообщает пресс-служба Офиса.

"В пятницу, 17 января 2020 года, Офис Генерального прокурора повторно обратился с запросом в компетентные органы Ирана по поводу предоставления украинской стороне бортовых самописцев самолета Boeing-737 рейса PS0752 "Тегеран-Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, обращение Офиса касается активизации международного сотрудничества в ходе уголовного расследования по факту данной авиакатастрофы.

Украина уже дважды обращалась к Ирану по поводу передачи черных ящиков, но ответ до сих пор не получила.

Глава МИД Вадим Пристайко сегодня сообщил, что Иран готов передать Украине черные ящики сбитого самолета МАУ после того, как их обработает следственная группа.

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Источник: korrespondent.net