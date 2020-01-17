Лента RSS
Подписаться на ленту
17 января 2020, пятница, 20:14
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,36
17. 01. 2020

Протестующие перекрыли доступ в Лувр

По призыву профсоюзов сотрудники парижского музея Лувр объявил о забастовке. О закрытии крупнейшего музея мира сообщила на своем интернет-сайте газета Le Parisien.

Отметим, что протест объявили в рамках продолжающихся уже более 40 дней в стране акций протеста против пенсионной реформы.

Забастовщики перегородили все основные входы в музей. Они провели манифестацию на главном входе - под стеклянной пирамидой. Там они разместили плакаты с надписями "Культура в опасности" и "Лувр закрыт из-за забастовки". Кроме отмены намечаемой системы начисления баллов для получения пенсии трудящиеся также требуют улучшения условий труда и повышения заработной платы.

#CGTCulture #CGT #FonctionPublique #culture @cgt_spectacle @SnjCgt@CGT_RadioFrance @CgtFrancetv@UFSE_CGT @FILPAC_CGT

Toute la culture dans la rue

Fermeture du musée  du Louvre par des grévistes pic.twitter.com/eVijbzz2eP

— CGT-Culture (@cgt_culture) 17 января 2020 г.

Как отметили профсоюзы, стеклянная пирамида Лувра была выбрана ими для акции протеста не случайно - именно рядом с ней свой большой митинг проводил Эмманюэль Макрон в мае 2017 года после победы на президентских выборах.

Администрация музея предупредила публику, что если музей и откроется позже в пятницу, то доступ в целый ряд его залов может оказаться невозможным из-за продолжающейся забастовки персонала.

Как известно, с 5 декабря во Франции проходит общенациональная забастовка против пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Всякое бывало, но чтоб на Святого Николая комары покусали...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2020 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.