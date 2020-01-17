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17. 01. 2020

Посол рассказал, в чем Украина опережает Евросоюз

 
Посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас рассказал, в каких вопросах Украина опережает ЕС, о чем стало известно в его интервью ЕП, опубликванном  в пятницу, 17 января.
 
По его словам, Украина опережает ЕС выращиванием органических продуктов. Это главное преимущество.
 
"Да! Это ваша земля. Конечно, не только, но это важно. Сейчас органические продукты очень популярны повсюду в Европе, но в Украине я был очень впечатлен возможностями вашей страны в этом вопросе", - заявил Маасикас.
 
Также европейский политик считает, что Украина опережает Европу по драйву. 
 
"Тот драйв, та динамика, которые есть у вашей страны – это фантастика!" – добавил посол.
 
Маасикас также поделился, что он  большой поклонник Николая Гоголя и его произведений. Он планирует посетить Миргород, чтобы увидеть те места, "где происходило то, о чем он писал".
 
Напомним, Украина вошла в ТОП-3 экспортеров агропродукции в ЕС. Первое место в рейтинге заняли США, второе - Бразилия.
 
 

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Источник: korrespondent.net
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