СМИ раскрыли жуткие подробности убийства девушек в Киеве

Раскрыты жуткие подробности двойного убийства девушек в Киеве на Подоле, тела которых обнаружили в шкафу на балконе, сообщают Чрезвычайные новости на канале ICTV.

Подозреваемые в убийстве Елизавета Бершацкая и Сергей Ксендзи лишили девушек жизни поочередно.

Как говорится в сюжете программы убийцы девушек заставляли их смотреть на смерть друг друга. Совершив убийство, пара спрятала трупы девушек в шкафу на балконе, связав их конечности скотчем.

Теперь обоим подозреваемым грозит пожизненное заключение.

Напомним, тела 16-летней Евы и 19-летней Марии нашли в Киеве на сьемной квартире в шкафу на балконе. Их обнаружила хозяйка квартиры, которая сдала жилье на Новый год в аренду мужчине и его подружке.

Подозреваемых в убийстве мужчину и женщину правоохранители задержали в Одессе.

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Источник: korrespondent.net