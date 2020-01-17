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17. 01. 2020

СМИ раскрыли жуткие подробности убийства девушек в Киеве

 
Раскрыты жуткие подробности двойного убийства девушек в Киеве на Подоле, тела которых обнаружили в шкафу на балконе, сообщают Чрезвычайные новости на канале ICTV.
 
Подозреваемые в убийстве Елизавета Бершацкая и Сергей Ксендзи лишили девушек жизни поочередно.
 
Как говорится в сюжете программы  убийцы девушек заставляли их смотреть на смерть друг друга. Совершив убийство, пара спрятала трупы девушек в шкафу на балконе, связав их конечности скотчем.
 
Теперь обоим подозреваемым грозит пожизненное заключение.
 
 
Напомним, тела 16-летней Евы и 19-летней Марии нашли в Киеве на сьемной квартире в шкафу на балконе. Их обнаружила хозяйка квартиры, которая сдала жилье на Новый год в аренду мужчине и его подружке.
 
Подозреваемых в убийстве мужчину и женщину правоохранители задержали в Одессе. 

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Источник: korrespondent.net
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