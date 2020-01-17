Названа дата возвращения тел погибших в Иране

Тела погибших украинцев при крушении самолета МАУ в Иране доставят в Украину 19 января, соответствующий анонс опубликовал Офиса президента в Telegram в пятницу, 17 января.

"В воскресенье, 19 января, в 11:30 (ориентировочно) начнется церемония памяти погибших в результате катастрофы самолета компании Международные авиалинии Украины в Исламской Республике Иран", - говорится в сообщении.

Мероприятие состоится в аэропорту Борисполь.

Сегодня утром в МВД сообщили, что в Иране идентифицировали тела всех 11 украинцев погибших в авиакатастрофе.

Напомним, на борту находились три пилота: Алексей Наумкин, Владимир Гапоненко и Сергей Хоменко.

Также погибли шесть бортпроводников: Екатерина Статник, Игорь Матьков, Мария Микитюк, Денис Лихно, Валерия Овчарук и Юлия Сологуб.

Кроме членов экипажа на борту были два пассажира-гражданина Украины - Ольга Кобюк и Алена Малахова.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net