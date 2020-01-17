Названа дата возвращения тел погибших в Иране

Тела погибших украинцев при крушении самолета МАУ в Иране доставят в Украину 19 января, соответствующий анонс опубликовал Офиса президента в Telegram в пятницу, 17 января.
Также погибли шесть бортпроводников: Екатерина Статник, Игорь Матьков, Мария Микитюк, Денис Лихно, Валерия Овчарук и Юлия Сологуб.
Кроме членов экипажа на борту были два пассажира-гражданина Украины - Ольга Кобюк и Алена Малахова.
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Источник: korrespondent.net
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