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17. 01. 2020

Названа дата возвращения тел погибших в Иране

Тела погибших украинцев при крушении самолета МАУ в Иране доставят в Украину 19 января, соответствующий анонс опубликовал Офиса президента в Telegram в пятницу, 17 января.

 
"В воскресенье, 19 января, в 11:30 (ориентировочно) начнется церемония памяти погибших в результате катастрофы самолета компании Международные авиалинии Украины в Исламской Республике Иран", - говорится в сообщении.
 
Мероприятие состоится в аэропорту Борисполь. 
 
Сегодня утром в МВД сообщили, что в Иране идентифицировали тела всех 11 украинцев погибших в авиакатастрофе.
 
Напомним, на борту находились три пилота: Алексей Наумкин, Владимир Гапоненко и Сергей Хоменко.

Также погибли шесть бортпроводников: Екатерина Статник, Игорь Матьков, Мария Микитюк, Денис Лихно, Валерия Овчарук и Юлия Сологуб.

Кроме членов экипажа на борту были два пассажира-гражданина Украины - Ольга Кобюк и Алена Малахова.

 

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Источник: korrespondent.net
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