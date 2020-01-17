На места в Высшую комиссию судей претендуют почти 200 человек

В конкурсе на должности в Высшую квалификационную комиссию судей участвуют 189 человек, что Члены свидетельствует о доверии юристов к конкурсу. Всего в ВККС могут быть назначены 12 членов. Об этом в пятницу, 17 января, сообщили представители Высшего совета правосудия, пишут Українські Новини.

"ВСП не заинтересован и не пытается создать ВККС по собственным правилам и процедурам. Есть понимание того, что конечной целью создания ВККС будет эффективная дальнейшая работа, поэтому вопрос легитимности созданного органа является очень важным, и не должен в дальнейшем подрывать доверия к этому органу и его решениям", - сказал председатель ВСП Андрей Овсиенко.

Член ВСП Алексей Маловацкий заверил, что Совет действует в рамках своих конституционных полномочий, поэтому любые упреки в том, что ВСП затягивает или блокирует процесс отбора кандидатов в конкурсную комиссию являются необоснованными.

"Думаю, будет принято решение о продлении срока представления кандидатов от международных организаций, и когда мы увидим, что у нас будут представления, мы немедленно отберем их", - сказал Маловацкий.

По словам члена ВСП Светланы Шелест, предложения от международных организаций неполучены из-за спорных положений законопроекта О судоустройстве и статусе судей.

"Уже в заявлениях по законопроекту ставилась под сомнение возможность номинировать кандидатов, если законопроект не будет учитывать рекомендации международных партнеров", - пояснила Шелест.

"При ВСП создан Международный консультативный совет с представительством донорских организаций, мы совместно реализуем международные проекты и будем искать широкий диалог по дальнейшему проведению конкурса", - добавил Овсиенко.

Напомним, 12 декабря прошлого года ВСП объявил, что конкурс в ВККС начнется 26 декабря. В состав комиссии претендуют 189 человек.

Вспомогательным органом для проведения конкурса является комиссия из 6 человек: 3 представителя Совета судей Украины и 3 представителя должны быть представлены международными организациями, с которыми Украина сотрудничает в сфере противодействия коррупции. Она пока не сформирована.

15 октября народные депутаты Украины приняли во втором чтении и в целом президентский законопроект, который предусматривает значительное сокращение количества судей Верховного Суда и их оклад. В начале ноября Зеленский подписал его.

В Верховном суде заявили, что обжалует судебную реформу Зеленского в Конституционном суде.

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Источник: korrespondent.net