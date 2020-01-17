МВФ увидел признаки мирового финансового кризиса

В мире продолжает расти неравенство доходов и благосостояния, что обычно происходит перед финансовым кризисом. Об этом в пятницу, 17 января, заявила директор - распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, сообщает ТАСС.

При этом рост неравинства в многих странах на протяжении двух столетий. "В чем-то эта тревожная тенденция напоминает первые годы XX века, когда две взаимосвязанные силы - технологии и интеграция - сначала породили "позолоченный век", затем "бурные двадцатые", а в итоге привели к финансовой катастрофе", - отметила она.

По словам Георгиевой, новое исследование показало, что "неравенство, как правило, возрастает накануне финансового кризиса, что свидетельствует о тесной связи между неравенством и финансовой стабильностью". "Почему так происходит? Одна из причин в том, что большее неравенство может вызывать политическое давление для краткосрочных простых решений, которые только усугубляют проблему", - пояснила она.

Глава фонда подчеркнула, что на данный момент в результате мирового финансового кризиса 2008 года "каждый четвертый из числа молодежи в Европе подвержен риску бедности". По данным фонда, "в среднем финансовый кризис приводит к долговременным потерям объемов производства в размере 10%".

Начало нового десятилетия, по мнению директора - распорядителя фонда, "охарактеризовалось возрастающей неуверенностью".

Тем не менее, подчеркнула она, "неравенство доходов между странами резко снизилось за последние два десятилетия".

Как указала глава МВФ, "для решения проблемы неравенства многие правительства в первую очередь обращаются к мерам налогово-бюджетной политики".

Говоря о решении проблеми Георгиева отметила, что исследование показывает, что "кредитование малых компаний повышает финансовую стабильность и снижает риск по сравнению с кредитованием крупных фирм", отметила она.

Она указала на необходимость принятия "мер политики для построения более инклюзивной системы в следующем десятилетии - более безопасной, стабильной, рациональной".

Отметим, по данным ООН, рост мирового валового продукта в 2019 году снизился до рекордного за последние 10 лет уровня.

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Источник: korrespondent.net