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17. 01. 2020

В США отреагировали на смену правительства в РФ

Отношение Вашингтона к России вряд ли изменятся после смены ее правительства, но США будут оценивать развитие ситуации в стране, заявил госсекретарь США Майк Помпео  интервью радиоведущему Тони Кацу, передает РИА Новости.

"Мое мнение таково: нам нужно оценить, как все это будет развиваться. С нашей точки зрения, у нас есть отношения со странами. Наши действия в отношении России вряд ли изменятся в результате некоторой перестановки в российском правительстве", - сказал госсекретарь.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назначил Мишустина премьером. Российский президент подписал указ о назначении Мишустина после одобрения его кандидатуры Госдумой.

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Источник: korrespondent.net
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