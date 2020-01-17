На Донбассе студент-медик изготавливал дома психотропы

В Луганской области правоохранители задержали студента-медика, который организовал у себя дома в городе Рубежное нарколабораторию и продавал "товар" через соцсети. Об этом в пятницу, 17 января, сообщила пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным следствия, 18-летний студент медицинского учреждения по месту своего проживания изготавливал психотропное вещество амфетамин и через созданный Telegram-канал распространял психотропы на территории области.

Правоохранители задержали студента во время получения из почтового отделения очередного заказа - психотропного вещества PVP (т.н. "дизайнерский наркотик" - ред.) общей массой около 100 граммов, что считается большим объемом.

Во время обыска в квартире студента обнаружено и изъято лабораторное оборудование для изготовления психотропных веществ, прекурсоров и амфетамина.

Сейчас указанному лицу сообщено о подозрении по статье о незаконном приобретении, хранении особо опасного психотропного вещества с целью сбыта, в особо крупных размерах (по ч.3 ст.307 УК Украины).

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 150 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 315,3 тысяч гривен.

Юноше грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.

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Источник: korrespondent.net