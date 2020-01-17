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17. 01. 2020

Помпео признал намерения атаковать ядерные объекты Ирана

 
В CША обсуждали возможность нанесения превентивного удара по ядерным объектам в Иране, чтобы не допустить появления там ядерного оружия, заявил американский госсекретарь Майк Помпео, пишут в пятницу, 17 января, РИА Новости.
 
"Это важный вопрос, над которым мы много думали", — ответил политик на соответствующий вопрос в эфире одной из программ.
 
Он напомнил о заявлении американского президента Дональда Трампа, который 8 января пообещал, что не позволит Ирану получить ядерное оружие, пока он остается у власти.
 
Как известно, иранский президент Хасан Рухани заявлял, что его страна не стремится к такой цели, а все заявления об этом — чепуха. 
 
Помпео в свою очередь подчеркнул, что США сделают все, чтобы это заявление оставалось реальным, подтвержденным и проверяемым.
 
Как известно, Иран нанес ракетные удары по военным базам США в Ираке.
 
Это стало ответом на ликвидацию генерала Касема Сулеймани американскими военными.  
 
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Источник: korrespondent.net
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