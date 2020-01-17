Зеленский провел встречу с Гончаруком

Президент Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Алексеем Гончаруком и поставил перед правительством ряд неотложных задач, говорится на Facebook Офиса президента в пятницу вечером, 17 января.

"В частности, были обсуждены оптимизации работы Кабмина, вопрос начисления справедливых зарплат министрам и топ-менеджерам госкомпаний, увольнение руководителей министерств, не достигших реальных результатов, а также налаживание диалога с парламентом". - говорится в сообщении прес-службы.

Отмечается, что глава государства во время разговора с премьером заявил, что "сейчас не то время, чтобы расшатывать государство экономически и политически". Вероятно, таким образом Зеленский отреагировал на скандальные аудиозаписи с Гончаруком и его заявление об отставке.

Источник: korrespondent.net