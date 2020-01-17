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17. 01. 2020

Зеленский провел встречу с Гончаруком

 
Президент Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Алексеем Гончаруком и поставил перед правительством ряд неотложных задач, говорится на Facebook Офиса президента в пятницу вечером, 17 января.
 
"В частности, были обсуждены оптимизации работы Кабмина, вопрос начисления справедливых зарплат министрам и топ-менеджерам госкомпаний, увольнение руководителей министерств, не достигших реальных результатов, а также налаживание диалога с парламентом". - говорится в сообщении прес-службы.
 
Отмечается, что глава государства во время разговора с премьером заявил, что "сейчас не то время, чтобы расшатывать государство экономически и политически". Вероятно, таким образом Зеленский отреагировал на скандальные аудиозаписи с Гончаруком и его заявление об отставке.
 

Источник: korrespondent.net
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