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17. 01. 2020

Зеленский не отпустил Гончарука в отставку

 
Президент Владимир Зеленский рассмотрел заявление об отставке Алексея Гончарука с поста главы Кабмина и решил дать шанс правительству при условии выполнения ряда условий, говорится на записи встречи главы государства и премьера.
 
"Я решил дать вам и вашему правительству шанс, если вы решите некоторые вещи, которые сегодня очень важны и беспокоят наше общество. Сейчас не то время, чтобы расшатывать государство экономически и политически", - сказал президент, обращаясь к Гончаруку.
 
 
Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук 17 января объявил, что написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения на рассмотрение Верховной Рады.
 
Как сообщалось, 15 января в сети появились две аудиозаписи, на которых зафиксирован якобы голос Алексея Гончарука, где он общается с представителями НБУ. На записи премьер говорит, что он "полный профан в экономике".
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Источник: korrespondent.net
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