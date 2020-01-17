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17. 01. 2020

Более 200 тысяч украинцев получили разрешения на проживание в Польше

 
Более 50 тысяч иностранцев получили за год разрешения на временное или постоянное проживание в Польше, среди которых более 35 тысяч - украинцы, данные взяты по состоянию на начало 2019 года, пишет Укринформ.
 
В общей сложности почти 215 тысяч украинцев имеют указанные разрешения.
 
"С 423 тыс. иностранцев, которые 1 января 2020 имели действительные документы на жительство в Польше, всего было граждан Украины (214,7 тыс.), Беларуси (25,6 тыс.), Германии (21,3 тыс.), России (12,5 тыс.), Вьетнама (12,1 тыс.) ", - заявил  пресс-секретарь Управления по вопросам иностранцев Польши Якуб Дудзяк.
 
Отмечается, что большинство иностранцев, имеющих вид на жительство в Польше, это люди до 40 лет. 
 
Самыми популярными местами для проживания иностранцев в Польше является Мазовецкое воеводство (административный центр в Варшаве) - 117 тыс., Малопольское (Краков) - 45 тыс., Нижнесилезское (Вроцлав) - 34 тыс. И Великопольское (Познань) - 33,5 тыс.
 
Напомним, Кабмин сравнил украинские зарплаты с зарплатами в Польше, Чехии и Латвии.
 
Еще сообщалось, что статистика за декабрь 2019 показала -  больше всего денег в Украину поступило из Польши и Чехии. Россия на третьем месте.

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Источник: korrespondent.net
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