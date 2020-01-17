Зеленский поручил разобраться с премиями Коболева

Президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Алексею Гончаруку разобраться с выплатами высоких премий руководству НАК Нафтогаз, говорится в видеоролике Офиса президента в пятницу, 17 января.

"Я хочу разобраться с ситуацией, которая тоже обернется большим скандалом в НАК Нафтогаз по поводу их процентов, которые они получают с $2,9 млрд, которые мы получили от РФ", — заявил Зеленский.

Как известно, согласно контракту, топ-менеджеры НАК Нафтогаз Украины получат премию в размере 1% от $2,9 млрд, которые Газпром выплатил по решению Стокгольмского арбитража — это примерно $29 млн, или 700 млн гривен.

"Они должны быть не только прагматическими менеджерами, но и оставаться людьми. Предложить выход из этой ситуации. Или они вас услышат, или не слышат вас, тогда они услышат людей или юристов", — подчеркнул Зеленский.

Президент также допускает полную перезагрузку Нафтогаза.

Ранее сообщалось, что зарплата Андрея Коболева оказалась выше, чем у глав энергетических компаний ЕС.

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Источник: korrespondent.net