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17. 01. 2020

АМКУ призвал компании урезать начисления за отопление

 
Антимонопольный комитет рекомендовал теплоснабжающим компаниям и органам местного самоуправления урезать начисления за отопление и горячую воду в связи со снижением цены на газ, пишет в пятницу, 17 января, пресс-служба АМКУ.
 
Также комитет рекомендовал поставить в известность потребителей об изменениях в начислениях за отопление и горячую воду.
 
Кроме того, поставщикам тепла рекомендуют проведение в полном объеме перерасчетов всем категориям потребителей за непредоставленные, предоставленные не в полном объеме и/или ненадлежащего качества услуги, учитывая условия аномально теплой зимы.
 
По данным АМКУ, основанием для снижения начислений является падение на 20% цены на природный газ, который является основной составляющей себестоимости тепловой энергии.
 
Поставщикам тепла рекомендуют менять цены ежемесячно, начиная с января 2020 года и до окончания отопительного периода.
 
Отметим, согласно постановлению Кабмина, в случае изменения размера начислений за отопление и горячее водоснабжение в связи с изменением цены на природный газ в течение отопительного периода теплоснабжающие организации должны отражать это ежемесячно в платежных документах потребителей, направленных в месяце, который следует за расчетным периодом.
 
Напомним, в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства отметили падение цены на импортный газ за год в два раза.
 
Еще сообщалось,  что с нового года цена на газ в Украине выросла с 5878 гривен до 6600 гривен за тысячу кубометров.

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Источник: korrespondent.net
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