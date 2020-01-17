Глава ОБСЕ запланировал поездку на Донбасс

Глава ОБСЕ, премьер-министр, министр по вопросам Европы и иностранных дел Албании Эди Рама 20-21 января впервые посетит Украину, пишет Укринформ со ссылкой на Албанское председательство в ОБСЕ.
"Действующий председатель ОБСЕ будет находиться со своим первым официальным визитом в Украине", - сказал собеседник.
Рама прибудет в Украину 19 января вечером.
Окончательная программа визита в настоящее время согласовывается с украинской стороной. Прорабатываются встречи с представителями власти.
Точно подтверждена встреча действующего председателя ОБСЕ с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко в понедельник, после чего в здании МИД состоится совместная пресс-конференция.
Кроме того, состоится встреча Эди Рамы с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, также планируется поездка на Донбасс.
Как известно,1 января 2020 года председательство в ОБСЕ перешло от Словакии к Албании.
Эди Рама во время представления приоритетов Албанского председательства 9 января в Вене сообщил, что свой первый визит, как действующий председатель ОБСЕ совершит в Украину.
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Источник: korrespondent.net