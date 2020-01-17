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17. 01. 2020

Из интернета пропал YouTube-канал с "пленками Гончарука"

 
Из интернета пропал YouTube-канал под названием "Как обмануть президента", на котором были опуликованы аудиозаписи совещания премьер-министра Алексея Гончарука с членами НБУ и другими чиновниками.
 
Канал удален вместе с аудиоразговорами. При попытке перейти по ссылкам, появляется надпись "Видео недоступно", и "Такой канал не существует".
 
Как известно, глава правительства Алексей Гончарук прокомментировал аудиозаписи совещания, на котром он якобы присутствовал. По его словам, против президента и Кабмина ведется кампания.
 
Напомним, 15 января в сети появились две аудиозаписи, на которых зафиксирован якобы голос Алексея Гончарука, где он общается с представителями НБУ. На записи премьер говорит, что он "полный профан в экономике".

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Источник: korrespondent.net
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