В Непале умер самый маленький человек на планете

В Непале на 28-м году жизни умер самый маленький человек на Земле − Хагендра Тапа Магар. Об этом в пятницу, 17 января, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Отмечается, что по словам друзей Магара, в последнее время молодой человек страдал от проблем сердца, астмы и пневмонии. Он был госпитализирован в местную больницу 16 января, где умер на следующий день.

Хагендра Тапа Магар родился 14 октября 1992 года в непальском городе Баглунг.

В 2010 году его рост составлял 67,08 см, что сделало молодого человека самым маленьким человеком на планете, способным к передвижениям.

Непалец был на 7 см выше филиппинца Джунри Балавинга, лишенного возможности стоять и двигаться из-за болезни.

Впервые Магар был занесен в Книгу рекордов Гиннесса в 2011 году.

Теперь самым маленьким человеком на планете стал гражданин Колумбии Эдуард Ниньо Эрнандес, рост которого составляет 70,21 см.

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Источник: korrespondent.net