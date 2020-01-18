В Мексике произошел взрыв на фабрике пиротехники

В городе Сумпанго на северной окраине Мехико произошел взрыв на складе пиротехники. Об этом 17 января сообщило агентство Associated Press.

Отмечается, что в результате инцидента два человека погибли и еще один серьезно ранен.

Власти штата Мехико заявили, что мужчина погиб на месте, а женщина скончалась в больнице.

Еще один человек получил сильные ожоги и находится в тяжелом состоянии.

Жителей района временно эвакуировали в качестве меры предосторожности.

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Напомним, в марте прошлого года произошел взрыв на рынке пиротехнических изделий в мексиканском городе Чимальуакан.

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Источник: korrespondent.net