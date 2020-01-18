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18. 01. 2020

Жан-Поль Готье анонсировал свой последний показ

 
Французский модельер Жан-Поль Готье объявил, что шоу в парижском театре Шатле 22 января, посвященное 50-летию его карьеры в модной отрасли, станет последним. Об этом говорится в ролике, размещенном в Twitter 17 января.
 
"Привет! Это Жан-Поль Готье. Я приглашаю тебя на 50-летие моей карьеры в театр Шатле 22 января. Придешь? Это будет большой праздник с моими друзьями и мы будем веселиться допоздна. И я хочу поделиться кое-чем: это будет мое последнее дефиле "от кутюр", мое последнее Gaultier Paris Show", − заявил модельер.
 
При этом Готье заверил, что его работа в сфере высокой моды продолжится, и он разрабатывает некий новый концепт, о котором расскажет в ближайшее время.

This show celebrating 50 years of my career will also be my last. But rest assured Haute Couture will continue with a new concept. pic.twitter.com/PJCC53K4tm

— Jean Paul Gaultier (@JPGaultier) 17 января 2020 г.
 
Напомним, в апреле этого года Готье исполнится 68 лет.
 
Знаменитый модельер, который начал карьеру в модном доме Пьера Кардена, создал собственную коллекцию в 1976 году.
 
Модный дом Jean Paul Gaultier S. A., выпускающий одежду и парфюмерию, был основан в 1982 году. 
 
За годы карьеры Готье сотрудничал с Мадонной, Кайли Миноуг, Милен Фармер, Педро Альмодоваром и Люком Бессоном. 
 
В 2014 году он объявил о закрытии линейки готовой одежды.
 
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Источник: korrespondent.net
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