В Триполи прибыл турецкий спецназ

Турецкие силы специального назначения прибыли в Триполи, чтобы защищать чиновников Правительства национального согласия (ПНС). Об этом в пятницу, 17 января, сообщили телеканалы Аль-Арабия и Аль-Хадат со ссылкой на источники.

В столицу Ливии также прибыли турецкие военные, часть из них займется обучением ливийских коллег, а часть − разведкой.

Ранее о том, что турецкие войска отправляются в Ливию, чтобы поддержать ПНС, заявлял президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Турция начала перебрасывать свои войска в страну 16 января.

Гражданская война в Ливии продолжается с 2011 года, когда был свергнут режим Муаммара Каддафи.

Правительство национального согласия под руководством Фаиза Сараджа в Триполи было создано при поддержке ООН.

Экс-соратник Каддафи Халифа Хафтар, которого поддерживает Россия, ведет наступление на Триполи с апреля 2019 года.

Международная конференция по Ливии пройдет 19 января в Берлине. Ожидается, что ее участники выступят за прекращение огня и за проведение выборов в стране.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net