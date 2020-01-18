В Новом Южном Уэльсе сотни тысяч рыб погибли после того, как дожди смыли в реки пепел от лесных пожаров. Об этом 17 января сообщила газета The Guardian.

Указано, что местные рыбаки сравнили реку Маклей со “смесью жидкого пирога”, от которого воняло гнилой растительностью и мертвой рыбой. Они также подчеркнули, что раньше не видели такого масштабного мора рыбы.

Попадание в реки пепла сгоревших растений и грязи привело к снижению уровня кислорода в воде. Подобная ситуация сложилась во всех реках восточного побережья Австралии, где продолжались пожары.

Как отмечает издание, влияние гибели рыбы может ощущаться в течение следующих десятилетий, поскольку рыбы-долгожители, такие как австралийский окунь, сильно пострадали.

Местные жители, чтобы насытить реку кислородом, поместили в нее насос, а также заливали чистую воду с помощью шлангов.

Cмотрите фотогалерею: В Австралии погибли сотни тысяч рыб

Ранее сообщалось, что в Австралии начались сильные дожди, которые помогают тушить пожары.

На восстановление после пожаров Австралии понадобится сто лет

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Источник: korrespondent.net