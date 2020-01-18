Лента RSS
Подписаться на ленту
18 января 2020, суббота, 06:59
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,36
18. 01. 2020

В Британии рассказали, как отметят Brexit

 
В день выхода Великобритании из ЕС 31 января состоится внеочередное заседание правительства страны, а вечером того же дня премьер-министр Борис Джонсон выступит с речью. Об этом говорится в сообщении канцелярии главы правительства, распространенном в пятницу, 17 января.
 
Напомним, Британия покинет ЕС в 23.00 31 января (01.00 по киевскому времени 1 февраля).
 
"31 января за пределами Лондона состоится специальное заседание кабинета министров. Министры встретятся на севере Англии. Они обсудят повестку премьера и то, как правительство планирует обеспечить процветание и возможности по всему великому союзу Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Вечером, как ожидается, премьер выступит перед нацией со специальным обращением", − указали в пресс-службе Бориса Джонсона.
 
По данным канцелярии премьера, здание на Даунинг-стрит, 10 украсят иллюминацией. В частности, на его черную стену будут проецироваться часы, отсчитывающие минуты до момента выхода королевства из Евросоюза. Также будут подсвечены здания на Уайтхолле.
 
Парламентскую площадь украсят британские флаги. Кроме того, в день Brexit в обращение поступит памятная 50-пенсовая монета, на которой будет написано Мир, процветание и дружба со всеми народами
 
Биг-Бен, вопреки ожиданиям, не ознаменует час Brexit. Запуск часов, которые сейчас ремонтируют, обойдется в слишком большую сумму.
 
В Лондоне пройдет масштабная вечеринка в честь Brexit

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Всякое бывало, но чтоб на Святого Николая комары покусали...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2020 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.