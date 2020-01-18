В Париже протестующие пытались прорваться в театр, где находился Макрон

Французские правоохранители вывели президента Франции Эммануэля Макрона из зала театра в Париже, куда пытались прорваться протестующие. Об этом 17 января сообщил телеканал BFMTV.

Отмечается, что Макрон с женой приехали на спектакль в театр Буф-дю-Нор в десятом округе Парижа около 22 часов (23.00 по киевскому времени).

Протестующие против пенсионной реформы подошли к зданию и пытались зайти внутрь, однако силы правопорядка оттеснили их.

В момент попытки прорыва демонстрантов Макрон был укрыт, а после этого его вывели из театра.

Телеканал, со ссылкой на окружение президента Франции подчеркивает, что лидер страны не намерен прекращать походы в театр после инцидента.

🔴Plusieurs manifestants tentent d’entrer dans le Théâtre des Bouffes du Nord alors qu’Emmanuel Macron est à l’intérieur. #greve17janvier #Macron #Paris #EmmanuelMacron #direct pic.twitter.com/JNAihVumbz — Charles Baudry (@CharlesBaudry) January 17, 2020

Напомним, в декабре во Франции началась общенациональная бессрочная забастовка против пенсионной реформы, объявленной правительством.

За этот период состоялись несколько масштабных акций протеста в Париже и других французских городах.

Протестующие перекрыли доступ в Лувр

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net