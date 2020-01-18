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18. 01. 2020

Мадуро указал Папе Римскому на уход венесуэльцев из католицизма

 
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что граждане страны массово переходят из католической церкви в евангелизм. Об этом он сообщил в ходе встречи с главами муниципалитетов, трансляция которой была опубликована в Twitter 17 января.
 
"Хочу рассказать вам, дорогой папа Франциск, о том, что народ Венесуэлы отказывается от католицизма. Почти 40% граждан объявили себя евангельскими христианами, а до этого было 3%", − подчеркнул Мадуро.
 
По мнению венесуэльского лидера, это явление обусловлено политической активностью епископов католической церкви, которые фактически используют Венесуэльскую епископскую конференцию как политическую партию.
 
Он также напомнил, что в сентябре 2019 года празднование Рождества Богородицы в штате Лара было ознаменовано участием лидера оппозиции Хуана Гуаидо.
 
Напомним, в конце января 2019 года в Венесуэле начались массовые протесты против Мадуро. На фоне беспорядков лидер оппозиционного парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.
 
В качестве легитимного главы государства Гуайдо признали США, участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза.
 
В поддержку Мадуро высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.
 
Святой престол выразил готовность выступить посредником в урегулировании кризиса в Венесуэле, если на это согласятся все стороны конфликта. 
 
Папа Римский ответил на письмо Мадуро с просьбой о помощи

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Источник: korrespondent.net
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