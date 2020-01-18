Итоги 17.01: "Отставка" Гончарука и пауза в Раде

Гончарук написал заявление об отставке

Премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения на рассмотрение Верховной Рады.

Глава правительства подчеркнул, что таким образом хочет "развеять любые сомнения в уважении и доверии президенту" после скандальных аудиозаписей.

Позже стало известно, что Владимир Зеленский решил дать премьер-министру еще один шанс и выдвинул ряд условий Кабмину.

Заявление Гончарука. Пиар или реальная отставка

Спикер закрыл вторую сессию Верховной Рады

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков объявил о закрытии второй сессии парламента девятого созыва.

Отмечается, что на следующей неделе народные депутаты работают с избирателями, а третья сессия Рады начнет работу во вторник, 4 февраля.

Украинская армия сохранила место в мировом топ-30

Армия Украины сохранила 29 место из 137 в рейтинге издания Global Firepower.

Первое место по-прежнему занимает армия США, далее идут Россия, Китай, Индия, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания, Турция и Германия.

В Иране идентифицировали тела всех погибших украинцев

В Тегеране идентифицировали тела 11 украинцев, которые стали жертвами крушения сбитого самолета МАУ.

По предварительной информации, останки передадут Украине до 19 января.

Названы потери военных на Донбассе за год

В Офисе генпрокурора сообщили, что с начала 2019 года по 17 января текущего года на Донбассе погибли 132 военнослужащих ВСУ.

Отмечается, что на территории Донецкой области погиб 101 военнослужащий, 519 получили тяжелые ранения, в Луганской области − 31 и 197 соответственно.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net