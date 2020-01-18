Итоги 17.01: "Отставка" Гончарука и пауза в Раде

Гончарук написал заявление об отставке
Премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения на рассмотрение Верховной Рады.
Глава правительства подчеркнул, что таким образом хочет "развеять любые сомнения в уважении и доверии президенту" после скандальных аудиозаписей.
Позже стало известно, что Владимир Зеленский решил дать премьер-министру еще один шанс и выдвинул ряд условий Кабмину.
Заявление Гончарука. Пиар или реальная отставка
Спикер закрыл вторую сессию Верховной Рады
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков объявил о закрытии второй сессии парламента девятого созыва.
Отмечается, что на следующей неделе народные депутаты работают с избирателями, а третья сессия Рады начнет работу во вторник, 4 февраля.
Украинская армия сохранила место в мировом топ-30
Армия Украины сохранила 29 место из 137 в рейтинге издания Global Firepower.
Первое место по-прежнему занимает армия США, далее идут Россия, Китай, Индия, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания, Турция и Германия.
В Иране идентифицировали тела всех погибших украинцев
В Тегеране идентифицировали тела 11 украинцев, которые стали жертвами крушения сбитого самолета МАУ.
По предварительной информации, останки передадут Украине до 19 января.
Названы потери военных на Донбассе за год
В Офисе генпрокурора сообщили, что с начала 2019 года по 17 января текущего года на Донбассе погибли 132 военнослужащих ВСУ.
Отмечается, что на территории Донецкой области погиб 101 военнослужащий, 519 получили тяжелые ранения, в Луганской области − 31 и 197 соответственно.
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Источник: korrespondent.net