Трамп хочет встретиться в Давосе с президентом Ирака

Белый дом обсуждает возможность встречи президента США Дональда Трампа с лидером Ирака Бархамом Салехом на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Об этом сообщает CBS в субботу, 18 января.

Сейчас идут консультации по деталям переговоров двух президентов. В администрации Трампа на предстоящую встречу смотрят с оптимизмом.

Если переговоры в Давосе состоятся, они станут первой официальной встречей Трампа с представителями властей Ирака после обострения ситуации в регионе на фоне убийства иранского генерала Касема Сулеймани 2 января.

Отмечается также, что Трамп хочет побеседовать с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме с 21 по 24 января в Давосе.

Ранее сообщалось, что Ирак не намерен менять решение о выводе войск США. Решение парламента о выводе иностранных войск не подлежит пересмотру, заявили в правительстве страны.

Позже стало известно, что США собираются уменьшить военную помощь Ираку. В Вашингтоне готовят возможные сокращения военной помощи Ираку на сумму в размере 250 млн долларов.

Без военных не будет денег. США не уйдут из Ирака

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Источник: korrespondent.net