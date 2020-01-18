Сбитый самолет МАУ: семьи погибших канадцев получат по $19 тыс

Семьи канадцев, погибших в результате сбития самолета МАУ в Иране, получат от правительства Канады более $19 тысяч компенсаций. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо, передает АР в субботу, 18 января.

"Правительство выплатит 25 тысяч канадских долларов ($19 122) семьям каждого из 57 граждан и 29 постоянных жителей Канады, которые погибли в результате падения украинского авиалайнера в Иране на прошлой неделе", - сказано в сообщении.

Трюдо также подчеркнул, что все еще ожидает, что Иран выплатит компенсацию канадским семьям, но этим людям уже сейчас нужна помощь для похорон, поездок в Иран и оплаты счетов.

Премьер также добавил, что любые деньги от Ирана поступят непосредственно семьям жертв катастрофы и не будут взиматься канадским правительством.

Джастин Трюдо вновь заявил, что Иран несет полную ответственность за сбитый гражданский самолет, и напомнил, что черные ящики самолета МАУ были значительно повреждены, и у Ирана нет опыта или оборудования, необходимого для их расшифровки, в отличие от Франции, где есть все необходимое.

Ранее стало известно, как пять стран будут сотрудничать в расследовании. Пристайко заявил, что главы МИД пяти стран договорились создать формальную группу, которая будет следить за надлежащим расследованием авиакатастрофы в Иране.

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Источник: korrespondent.net