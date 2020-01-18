В Дрогобыче чиновник растратил миллион на фиктивном вывозе мусора

В Дрогобыче Львовской области директора коммунального предприятия подозревают в растрате более миллиона гривен на организованной им схеме фиктивного вывоза мусора. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области в субботу, 18 января.

Как отметили в прокуратуре, 39-летний директор КП Дрогобычского горсовета оформлял расходы за услуги по вывозу мусора, который на самом деле не вывозили.

"Как результат - убытки за будто бы утилизированные отходы превысили один млн грн", - сказано в сообщении.

Чиновник также обещал запустить в работу линию по сортировке мусора, но фактически накапливал отходы на отведенном участке.

Госэкоинспекция во Львовской области заявила, что на свалке в Дрогобыче "существенно превышено содержание загрязняющих веществ, в частности цинка, фосфора, нитратов, свинца и других".

Прокуратура открыла уголовное производство по факту возможной причастности должностных лиц коммунального предприятия из Дрогобыча к присвоению или растрате средств местного бюджета.

Напомним, что Закарпатью грозит мусорный коллапс. По словам председателя ОГА, критическая ситуация на полигоне твердых бытовых отходов в городе Ужгороде.

Черное море: все больше мусора и меньше дельфинов

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net