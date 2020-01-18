Слежка за Йованович: обнародованы новые документы

Новые материалы от партнера Джулиани Льва Парнаса подтвердили информацию о слежке за экс-послом США в Украине Мари Йованович. Документы обнародовала Палата представителей США, передает CNN в субботу, 18 января.

В опубликованных материалах есть скриншоты текстовых сообщений с изображением кандидата в конгрессмены от республиканцев в Коннектикуте Роберта Хайда. Его сообщения с телефона, очевидно, касаются слежки за Йованович. Хайд поделился скриншотами с Парнасом, и таким образом они оказались в его телефоне, который он передал в Палату представителей.

Скриншот, отправленный Хайду с телефона с бельгийским номером, содержит официальную фотографию Йованович. Неизвестный с бельгийским номером пишет: "Мои контакты (речь идет о людях - ред.) проверяют. Сообщу вам адрес на следующей неделе". Хайд ответил: "Классно".

Далее бельгийский номер пишет Хайду: "Ничего не изменилось, она все еще не на месте, они сегодня проверяют снова. Это подтверждает, что у нас есть внутри человек".

Обнародованные материалы также показывают связь между Парнасом и помощником Нуньеса Дереком Харви. Они свидетельствуют, что Парнас и Харви устраивают интервью с украинскими официальными лицами и встречи в отеле Trump International в Вашингтоне, в том числе с Джулиани.

Также они указывают на причастность Девина Нуньеса, главного республиканца в Комитете по разведке Палаты представителей, к деятельности Джулиани и его сообщников относительно травли Йованович и поиска компромата на политических соперников Трампа.

Напломним, Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал заметки и другие документы в качестве новых доказательств по делу об импичменте президента Трампа. Среди прочего речь шла о том, что во время каденции в Украине посла США Мари Йованович, за ней якобы осуществлялось незаконное слежение и возможное вмешательство в работу ее электронных гаджетов частными лицами по заказам граждан США.

Также Парнас сообщил, что был свидетелем принятия решения об увольнении посла в Украине Мари Йованович.

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Источник: korrespondent.net