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18. 01. 2020

Украина обжаловала решение ЕСПЧ по люстрации

Украина подала заявление в Европейский суд по правам человека с обжалованием решения суда, назвавшего нормы закона Об очищении власти таким, который нарушает Конвенцию о защите прав человека. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська, передает РБК-Украина в субботу, 18 января.

"Подано заявление (в Большую палату ЕСПЧ - ред.) 16 января вечером", - заявил Малюська.

Срок обжалования решения ЕСПЧ истекал 17 января. Жалобу подало украинское правительство в Большую палату ЕСПЧ.

Ранее ЕСПЧ констатировал значительные нарушения Конвенции по правам человека в законе о люстрации.

Позже Малюська заявил, что закон о люстрации будет изменен. Украина сначала обжалует решение ЕСПЧ по закону, а потом изменит его с учетом рекомендаций, сказал министр.

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Источник: korrespondent.net
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