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18. 01. 2020

Беспилотник США провел мониторинговый полет у побережья Крыма

Беспилотник ВВС США провел разведку у побережья аннексированного Крыма. Об этом сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar в Twitter в субботу, 18 января.

Разведывательный беспилотный аппарат RQ-4 Global Hawk с бортовым номером 11-2048 был запущен 17 января в 5:50 по Киеву с американкой авиабазы Сигонелла, расположенной на острове Сицилия.

Также по карте видно, что БПЛА провел мониторинг линии разграничения на Донбассе, а затем начал разведывательный полет вдоль черноморского побережья.

 
 

Напомним, что ранее беспилотник США провел разведку у границ Крыма и Донбасса в конце декабря 2019 года. Беспилотник вылетел с базы НАТО в Сицилии, а затем провел мониторинг на Донбассе и вдоль Черноморского побережья.

Также сообщалось, что у позиций военных на Донассе взорвался беспилотник. Вражеский беспилотник при взрыве ранив троих бойцов ВСУ.

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Источник: korrespondent.net
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